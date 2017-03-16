Королева Британии одобрила законопроект о запуске Брекзита

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о начале процедуры выхода страны из Европейского союза. Таким образом, британское правительство получило право в любой момент запустить так называемый Брекзит. Премьер-министр Тереза Мэй неоднократно заявляла о планах начать переговоры с Брюсселем до конца марта. Выход из ЕС займет два года.

Британское правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, но палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки. Первая касалась предоставления гарантий находящимся на территории страны гражданам ЕС, другая – наделения парламента возможностью заблокировать действия правительства по выходу из Евросоюза. Однако после того как нижняя палата отвергла поправки, палата лордов приняла закон без них.

В июне 2016 года большинство жителей Британии на референдуме высказались за выход из Евросоюза. Несмотря на то что большинство парламентариев были против Брекзита, представители ведущих партий – консерваторы и лейбористы – заявили, что исполнят волю избирателей.