Неонацисты, арестованные в Казани, сознались в еще двух нападениях

В Казани неонацисты Роман Халилов и Руслан Архипов, арестованные по делу об убийстве студента из Республики Чад, сознались еще в двух нападениях, сообщает Следственный комитет Татарстана.

Задержанные рассказали, что в декабре 2016 года избили мужчину из Киргизии, брызнув ему в лицо из газового баллончика, а в феврале этого года напали на гражданина Афганистана, избив его металлическим предметом.

Уголовные дела возбуждены по статье о хулиганстве.

Халилов и Архипов были арестованы на минувшей неделе. По версии следствия, в середине февраля они убили студента юридического факультета Казанского федерального университета Махджуба Тиджани Хассана.

Молодые люди сознались в преступлении. По данным местных СМИ, они могут быть связаны с нападениями на граждан Киргизии, Афганистана и Индии, а также погромом на мусульманском кладбище в Казани.