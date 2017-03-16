Навальный: в беспорядках на Болотной площади в 2012 году виноваты власти

Алексей Навальный обвинил столичную мэрию, полицию и Следственный комитет России в провокации во время массовой акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. На допросе по делу Максима Панфилова в Замоскворецком суде оппозиционер заявил, что именно действия властей, по его мнению, привели к массовым беспорядкам, сообщает интернет-издание "Каспаров.ru".

Панфилов был задержан в апреле 2016 года. По версии следствия, во время акции на Болотной площади он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа, чем якобы "причинил ему физическую боль". Молодого человека обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия к сотруднику полиции. Навальный проходит по этому делу в качестве свидетеля со стороны защиты.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал Панфилова политзаключенными.