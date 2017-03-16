Жителя Энгельса осудили за попытку продать авиазапчасти украинцу

Суд города Энгельс Саратовской области признал местного жителя виновным в попытке продать гражданину Украины запчасти и документацию для российских истребителей, сообщает "Интерфакс".

Олег Сацюк приговорен к полутора годам лишения свободы по статье "покушение на контрабанду". По версии следствия, он предложил человеку, которого считал сотрудником украинской авиакомпании, купить у него комплектующие к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27.

Сацюка задержали в мае минувшего года. Вину он признал. Как житель Энгельса получил доступ к деталям от истребителей, в сообщении агентства не говорится.