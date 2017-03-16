Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Жителя Энгельса осудили за попытку продать авиазапчасти украинцу

МиГ-29

МиГ-29

Смотреть комментарии

Суд города Энгельс Саратовской области признал местного жителя виновным в попытке продать гражданину Украины запчасти и документацию для российских истребителей, сообщает "Интерфакс".

Олег Сацюк приговорен к полутора годам лишения свободы по статье "покушение на контрабанду". По версии следствия, он предложил человеку, которого считал сотрудником украинской авиакомпании, купить у него комплектующие к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27.

Сацюка задержали в мае минувшего года. Вину он признал. Как житель Энгельса получил доступ к деталям от истребителей, в сообщении агентства не говорится.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG