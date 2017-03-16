В офисе Международного Валютного Фонда произошёл взрыв

В офисе Международного Валютного Фонда в центре Парижа произошёл взрыв, один человек ранен. По данным телеканала BFM, взорвалась доставленная по почте посылка.
Как сообщает телеканал ВВС, взрывчатку в офис МВФ послала крайне левая греческая группировка. Накануне пакет со взрывчаткой был отправлен в офис министра финансов Германии — ответственность за это также взяли греческие радикалы.
Международный Валютный Фонд был одной из организаций, предоставивших финансовую помощь греческому правительству, когда оно оказалось на грани дефолта.
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