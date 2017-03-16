В Минске арестовали россиянина из-за участия в "Марше нетунеядцев"

Россиянина Павла Маркова арестовали на 15 суток за участие в "Марше нетунеядцев", который в среду прошел в Минске. Его обвинили в неповиновении требованию сотрудника милиции и нарушении правил проведения массовых мероприятий. В знак протеста Марков объявил голодовку.

Сам Марков отрицает участие в акции. По его словам, в Минске он был проездом и просто гулял по городу. Его задержали в троллейбусе без предъявления требований. "Просто заломили руки и отвели в микроавтобус, как и остальных", – сказал он.

15 марта в Минске, Гродно и Могилеве прошли "Марши нетунеядцев" против так называемого декрета о социальном иждивенчестве. Выступавшие заявили, что президентский декрет "о тунеядстве" не соответствует Конституции и международным обязательствам Белоруссии.

Из-за "налога на тунеядство" в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. После митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.

