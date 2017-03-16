Суд прекратил рассмотрение иска о незаконности передачи Исаакия РПЦ

Смольнинский районный суд Петербурга в четверг прекратил рассмотрение иска противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Издание "Фонтанка" сообщает, что суд сослался на правовую оценку Санкт-Петербургского городского суда, согласно которой наличие плана мероприятий о передаче собора церкви не означает саму его передачу и не нарушает права горожан на доступ к музейным ценностям.

Накануне судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк заявила, что считает нужным прекратить рассмотрение иска. В тот же день было подано новое заявление о незаконности передачи собора – от имени 32 истцов.

В январе 2017 года глава Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Это решение привело к массовым протестам в городе. 13 марта суд начал рассмотрение иска петербуржцев, оспаривающих законность распоряжения губернатора.