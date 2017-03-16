Во Франции неизвестный устроил стрельбу в лицее, есть пострадавшие

Во французском городе Грас неизвестный открыл стрельбу в одном из городских лицеев, восемь человек ранены. Как сообщает агентство Франс Пресс, нападавший задержан, еще одного разыскивает полиция. Идет расследование.

После инцидента все школы в городе закрыты, полиция призвала жителей оставаться дома. В регионе была задействована система оповещения о терактах.

Ранее в среду в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа произошел взрыв, один человек ранен.

Во Франции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек.



