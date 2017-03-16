Художник из Красноярска создал арт-проект "ГУЛАГ-парфюм"

Красноярский художник Василий Слонов создал арт-проект "ГУЛАГ-парфюм". Он начал с серии автомобильных освежителей воздуха, в которую входят "Аромат лесоповала", "Запах свежих сибирских мухоморов", "Аромат выстрела", "Мох", "Аромат ружейного пороха" и "Благоухание свежей могилы". Новую работу художник посвятил 100-летию Октябрьской революции. По словам автора, линейка "революционных" запахов будет расширена.

— Идея разработать "ГУЛАГ-парфюм" возникла абсолютно естественно, – рассказал Слонов "Радио Свобода" – У меня уже есть серия "ГУЛАГ-фэшн". А где мода, там должна быть и парфюмерия: материальная культура— целостное явление, оно должно иметь свою логику и свое теоретическое обоснование. Что касается новых запахов, я уже устроил опрос в соцсетях, мне люди накидали предложений. По-моему, такая тема, как ГУЛАГ, должна осмысляться, так сказать, соборно. Предложения интересные. Вот, например, аромат "Сталин". Чем может пахнуть Сталин? Считается, что смесью "Герцеговины Флор" и гуталина. Подумаю над этим.

Другие идеи от пользователей соцсетей — ароматы баланды, чифиря, портянок, параши, камеры, тайги и сибирского мужика. Слонов, кстати, не исключает, что освежители с такими запахами могут появиться в действительности, а не остаться лишь концепт-проектами:

— Почему нет? Я собираюсь в скором времени представить "ГУЛАГ-парфюм" в Лондоне — может быть, кому-то будет интересно выпустить экземпляры с перечисленными ароматами. Тему ГУЛАГа тоже не оставлю: он неисчерпаем, он повсюду. Помощнее, чем Вселенная Канта. Кант не пережил бы, думаю, если бы знал, что такое ГУЛАГ.



У Василия Слонова есть несколько крупных проектов и отдельных работ, связанных с гулаговской темой, одна из самых известных серий — "Ватники Апокалипсиса". А международная слава пришла к сибирскому художнику после выставки WELCOME TO SOCHI 2014, которую, впрочем, в России быстро закрыли.