Вузы Свердловской области ввели курс "Основы духовной безопасности"

В вузах Свердловской области начали преподавать "Основы духовной безопасности". Курс введен в рамках пилотного проекта, сообщается на сайте регионального правительства.

Программу разработали преподаватели Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Как говорится в сообщении, курс направлен "противодействие деструктивному влиянию тоталитарных сект и экстремистских течений". Программа обучения включит себя такие темы, как "Религиозный и политический экстремизм" и "Духовно-нравственный идеал традиционных религий России".

Ранее в четверг Министерство юстиции подало иск о признании "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, запрете его деятельности и ликвидации. Запрос Минюста напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций свидетелей Иеговы в России, говорится в пресс-релизе организации.

