Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Северную Корею отказаться от ядерной программы и заявил, что Пхеньяну "не нужно бояться" Соединенных Штатов.

Тиллерсон выступил 16 марта после переговоров с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой в Токио. По словам госсекретаря, Северная Корея и ее народ не должны бояться Соединенных Штатов или их соседей в регионе, которые стремятся жить только в мире с Северной Кореей.

"Имея это в виду, Соединенные Штаты призывают Северную Корею отказаться от своих программ по ядерным и баллистическим ракетам и воздерживаться от любых дальнейших провокаций", - сказал он.

Тиллерсон подчеркнул, что требуется "новый подход" после двух десятилетий того, что он назвал неудачными попытками "довести Северную Корею до денуклеаризации". В ходе своей первой поездке в Азию в качестве главного дипломата США Тиллерсон не предложил никакой конкретной информации о том, как администрация президента Дональда Трампа займется этим вопросом.