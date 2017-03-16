Крым: цена вопроса. Эфир в 19.05

Что приобрели и потеряли россияне и Россия с присоединением Крыма в практическом, символическом и историческом смысле? Приобретение территорий и населения как устаревший геополитический проект. Как аннексия сказалась на внешнеполитическом имидже России, ее участии в глобальной экономике и заработной плате ее жителей? Бизнес в Крыму: является ли лояльность власти пропуском на общероссийский рынок? Экология Крыма: пошло ли на пользу присоединение? Проблемы крымских татар в свете нарушений прав человека.

Александр Баунов, главный редактор сайта carnegie.ru; Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннеси; Юлий Нисневич, доктор политических наук, Президент института проблем развития либерализма; Василий Жарков, зав.кафедрой политических и правовых учений Высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка); глава организации Крым SOS Алим Алиев (Львов); журналисты Антон Наумлюк, Павел Казарин (Киев), Елизавета Маетная.

Видеотрансляция в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова