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Новости

Правозащитники: ФСИН не оказывает помощь заключенному в Новосибирске

СИЗО, иллюстративное фото

СИЗО, иллюстративное фото

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В Новосибирске заключенному СИЗО №1 не оказывают помощь, несмотря на сахарный диабет и предынфарктное состояние. Об этом заявили правозащитники из организации "Русь сидящая".

По информации правозащитников, заключенный " может умереть в любой момент". У него диагностированы сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. В управлении ФСИН отрицают эти сообщения. В пресс-службе ведомства заявили, что заключенный получает все необходимое лечение.

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