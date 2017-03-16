Правозащитники: ФСИН не оказывает помощь заключенному в Новосибирске

В Новосибирске заключенному СИЗО №1 не оказывают помощь, несмотря на сахарный диабет и предынфарктное состояние. Об этом заявили правозащитники из организации "Русь сидящая".

По информации правозащитников, заключенный " может умереть в любой момент". У него диагностированы сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. В управлении ФСИН отрицают эти сообщения. В пресс-службе ведомства заявили, что заключенный получает все необходимое лечение.

