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Новости

На Сахалине солдаты убили сослуживца из-за долга за мобильный телефон

Архивное фото

Архивное фото

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На Сахалине двое рядовых военнослужащих местной воинской части убили сослуживца, отказавшись отдавать ему деньги за приобретенный для них мобильный телефон. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, подозреваемые нанесли своему сослуживцу семь ударов ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об "убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений".

Читайте статью Радио Свобода о неуставных отношениях в российской армии здесь

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