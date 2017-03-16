Отменен конкурс на строительство школы рок-н-ролла

Департамент строительства Москвы постановил отменить конкурс на проектирование спорткомплекса школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники" на Трехгорном Валу. Ранее власти Москвы планировали снести здание, где находятся Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детская музыкальная школа им. Блажевича и хоровая школа им. Чеснокова. Это могло привести к их закрытию. Учащиеся и преподаватели школ обратились с петицией к президенту Владимиру Путину. Автор обращения к главе государства сын основателя училища духового искусства Ренат Гехт говорит, что опасность закрытия учебных заведений сохраняется. По его словам, школы и училище заслужили не ликвидации, а переезда в современное здание в центре Москвы. Разговоры о сносе дома на Трехгорном Валу ведутся не первый год. В 2013 году эта инициатива не была одобрена. Сейчас директором спортшколы является Татьяна Быстрова, первый тренер по акробатическому рок-н-роллу Катерины Тихоновой, которую ряд СМИ называет дочерью президента Владимира Путина.