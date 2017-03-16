На бывшего губернатора Челябинской области завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Он обвиняется в получении взятки от Виталия Тесленко, который был назначен на должность министра здравоохранения.

В 2014 году Тесленко был приговорен к семи годам лишения свободы за получение взяток на сумму более 70 миллионов рублей.

Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. Он ушел с должности по собственному желанию. По данным СМИ, в феврале он находился на лечении в Израиле.

