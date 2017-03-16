Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

На бывшего губернатора Челябинской области завели уголовное дело

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Смотреть комментарии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Он обвиняется в получении взятки от Виталия Тесленко, который был назначен на должность министра здравоохранения.

В 2014 году Тесленко был приговорен к семи годам лишения свободы за получение взяток на сумму более 70 миллионов рублей.

Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. Он ушел с должности по собственному желанию. По данным СМИ, в феврале он находился на лечении в Израиле.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG