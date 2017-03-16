США отказываются признать аннексию Крыма в годовщину референдума

Соединенные Штаты резко осудили захват Россией Крыма и референдум, который Москва провела, чтобы оправдать аннексию полуострова в 2014 году. Заявление Государственного департамента США было сделано в третью годовщину референдума, организованного после того, как сотрудники российских спецслужб без знаков отличия захватили ключевые правительственные здания в Крыму. Это произошло после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию на фоне массовых уличных протестов по всей стране.

Это заявление стало последним примером продолжения жесткой публичной позиции Вашингтона по поводу проблемы аннексированного Крыма, которую президент США Дональд Трамп, пообещавший наладить более тесные связи с Москвой, унаследовал от своего предшественника Барака Обамы.

"Соединенные Штаты не признают ни референдума от 16 марта 2014 года, ни попытки аннексировать Крым и продолжающиеся нарушения международного права, – заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер. – Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины".

Трамп заявлял во время своей избирательной кампании, что хотел бы активизировать сотрудничество с Россией по целому ряду вопросов, включая борьбу с терроризмом, и что будет стремиться заключить соглашение, которое было бы не просто хорошим, как он выразился, но отличным – для Америки, но и хорошим для России.

Заявленное Трампом стремление к сближению с Москвой – и его предложение о том, чтобы он мог рассмотреть вопрос об отмене санкций, введенных администрацией Обамы в отношении России в ответ на аннексию в Крыму, вызвали недовольство европейских союзников, опасающихся, что Трамп может закрыть глаза на экспансионизм России.

Однако менее чем через два месяца после вступления в должность президента со стороны Трампа нет никаких публичных свидетельств того, что его администрация согласится с аннексией Крыма. Старшие члены кабинета Трампа – в особенности посол США в ООН Никки Хейли – публично осудили российскую "оккупацию полуострова".

В своем заявлении от 16 марта Марк Тонер заявил, что Вашингтон "вновь осуждает российскую оккупацию Крыма и призывает к ее немедленному прекращению". "Наши санкции в отношении Крыма сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", – сказал он.

Выступая перед журналистами в Москве в тот же день, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг предположение о том, что Крым может быть возвращен Украине по какой-то сделке с Соединенными Штатами.

Администрация Трампа также продолжила политику администрации Обамы по жесткому сопротивлению поддержке Россией вооруженных сепаратистов на востоке Украины. В результате конфликта с апреля 2014 года было убито более 9750 человек.

Ранее 16 марта Европейский парламент призвал Москву освободить более двух десятков "незаконно и произвольно задержанных" украинских граждан "как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины и обеспечить их безопасное возвращение".