Активиста Семенова снова оштрафовали из-за репоста фото Милонова

В Чувашии активист "Открытой России" Дмитрий Семенов был оштрафован на три тысячи рублей за репост новости о том, как его судили за репост фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в футболке с надписью "Православие или смерть".

В феврале Семенов сообщил о том, что на него вновь завели административное дело по статье "о распространении экстремистских материалов".Поводом стал репост сообщения о том, что 27 декабря 2016 года Верховный суд Чувашии оставил в силе решения суда по его административным делам.

В записи упоминалось, что ранее Семенов был оштрафован за репост картинок с изображением депутата Госдумы Виталия Милонова с надписью "Православие или смерть!", признанной в России экстремистской.

