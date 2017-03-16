ОНК: заключенному в Калининграде не дают прооперировать сломанную руку

Администрация исправительной колонии №13 в Калининградской области с ноябре не отправляет осужденного Сергея Елисеева со сложным переломом руки на операцию. Об этом "Медиазоне" рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Наталья Лютая.

По ее словам, Елисееву сломали руку еще в 2014 году. После этого его на пять месяцев поместили в штрафной изолятор. Он был прооперирован только спустя год – ему вставили металлическую пластину для скрепления суставов левой руки. Но в ноябре пластина сломалась. С тех пор Елисеев не получал медицинской помощи.