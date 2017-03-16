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Президент США Трамп представил Конгрессу проект бюджета на 2018 год

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп представил Конгрессу проект бюджета на 2018 финансовый год, начинающийся 1-го октября года нынешнего.В документе предлагается "пересмотреть роль государства в жизни Америки "; основной упор в нем сделан на разнообразные меры обеспечения безопасности страны, расходы на многие социальные программы, напротив, рекомендовано урезать.

Под сокращение, в частности, попали ассигнования на образование, защиту окружающей среды, здравоохранение, иностранную экономическую помощь. Ряд учреждений, отвечающих за поддержку общественного радио и телевидения, разных видов искусств, предоставление юридических услуг малоимущим гражданам или налоговых льгот новым домовладельцам, предполагается полностью упразднить.

В то же время будут заметны усилены пограничная и иммиграционная службы, меры по борьбе с наркоманией. Финансирование Пентагона, по плану, возрастет на 54 миллиарда долларов. "Таким образом и наши союзники, и наши недруги поставлены в известность, что мы намерены проводить жесткий курс во внешней политике ", - заметил глава Бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

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