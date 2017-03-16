В Петербурге на акции против аннексии Крыма задержан один человек

Серия одиночных пикетов прошла на Невском проспекте в рамках международной акции, посвящённой третьей годовщине присоединения Крыма к России. Активисты жалуются на провокации, из-за которых они около получаса не могли начать свои одиночные пикеты.

Один из организаторов пикетов, активист петербургского отделения движения "Солидарность" Всеволод Нелаев подчеркивает, что в этом году акция против присоединения Крыма к России проводится уже третий раз. Те, кто ее проводит, продолжают настаивать на том, что Россия должна соблюдать международное право, следовать тем международным договорам, которые она подписала.

По мнению Всеволода Нелаева, аннексия Крыма произведена незаконно, кроме того, сейчас там сложилась катастрофическая ситуация с крымскими татарами, которых фактически выживают со своей земли, отбирая бизнес, выгоняя из домов, подвергая арестам и другим преследованиям.

Полицейским, следившим за пикетами, не понравился один плакат, на котором в числе других персонажей был изображен Гитлер со свастикой на рукаве. Этот плакат держал активист Алексей Болгаров, которого задержали и отвезли в 78 отдел полиции, обвинив в нарушении правил проведения публичных акций.

Прохожие реагировали на пикеты по-разному – некоторые выражали сочувствие и солидарность с активистами, даже фотографировались рядом с плакатами, но было также немало агрессивных граждан, которые буквально набрасывались на участников пикетов, ругались и вырывали у них плакаты.

Так был вырван плакат у активистки "Солидарности" Ольги Смирновой, которой, к тому же, во время возникшей потасовки повредили телефон. Организаторы акции считают, что сочувствующих и негодующих было примерно поровну. В пикетах приняли участие около полутора десятков человек.