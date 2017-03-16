Суд в Москве отказался арестовать журналиста Юрия Баранчика

Суд в Москве отказался выдать санкцию на арест задержанного по запросу белорусских властей шеф-редактора информационного агентства "Регнум" гражданина Белоруссии Юрия Баранчика, сообщил "Интерфаксу" главный редактор этого СМИ Модест Колеров.



"К нашему удовлетворению, Дорогомиловский суд Москвы не стал арестовывать нашего коллегу, и в ближайшее время он должен выйти на свободу", - сказал Колеров.



Он высказал мнение, что российская прокуратура, которая в настоящее время рассматривает запрос Минска об экстрадиции Баранчика, "примет законное и справедливое решение, и не станет выдавать журналиста". Главный редактор считает, что "коллегу в Белоруссии преследуют по политическим основаниям, и его нельзя выдавать".



По его словам, весомым аргументом в пользу того, чтобы не выдавать Баранчика, является тот факт, что гражданин Белоруссии попросил политического убежища в России. Соответствующее ходатайство журналист написал на имя президента России Владимира Путина, находясь в Дорогомиловском отделе полиции Москвы.