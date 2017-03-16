"Краснодар" и "Ростов" выбыли из Лиги Европы

Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт УЕФА.
"Краснодар" на своем поле уступил "Сельте" 0:2. Первый матч в Виго "Краснодар" проиграл 1:2.
"Ростов" в гостях проиграл "Манчестер Юнайтед" 0:1. Первый матч в Ростове завершился вничью 1:1.
Остальные матчи 1/8 финала Лиги Европы завершились так:
"Бешикташ" – "Олимпиакос" 4:1. Первый матч 1:1.
"Генк" – "Гент" 1:1 (5:2).
"Андерлехт" – АПОЭЛ 1:0. (1:0).
"Боруссия" М – "Шальке-04" 2:2. (1:1).
"Рома" – "Лион" 2:1. (2:4).
"Аякс" – "Копенгаген" 2:0. (1:2).
В четвертьфинал Лиги Европы вышли: "Сельта", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ", "Генк", "Андерлехт", "Шальке-04", "Аякс", "Лион".
Жеребьевка ¼ финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.
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