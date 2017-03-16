"Краснодар" и "Ростов" выбыли из Лиги Европы

Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт УЕФА.

"Краснодар" на своем поле уступил "Сельте" 0:2. Первый матч в Виго "Краснодар" проиграл 1:2.

"Ростов" в гостях проиграл "Манчестер Юнайтед" 0:1. Первый матч в Ростове завершился вничью 1:1.

Остальные матчи 1/8 финала Лиги Европы завершились так:

"Бешикташ" – "Олимпиакос" 4:1. Первый матч 1:1.

"Генк" – "Гент" 1:1 (5:2).

"Андерлехт" – АПОЭЛ 1:0. (1:0).

"Боруссия" М – "Шальке-04" 2:2. (1:1).

"Рома" – "Лион" 2:1. (2:4).

"Аякс" – "Копенгаген" 2:0. (1:2).

В четвертьфинал Лиги Европы вышли: "Сельта", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ", "Генк", "Андерлехт", "Шальке-04", "Аякс", "Лион".

Жеребьевка ¼ финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.