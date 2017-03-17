СМИ: фонд Людмилы Путиной получил из бюджета Москвы 250 млн рублей

Общественный фонд "Центр развития межличностных коммуникаций", который находится под патронажем бывшей супруги президента Владимира Путина Людмилы, получил из московского бюджета 250 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал "Дождь". Распоряжение о выделении фонду финансовой помощи ещё 2015 году подписалмэр Москвы Сергей Собянин.

По данным "Дождя", фонд получил финансирование в рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы". В прошлом году организации было выделено 62 миллиона рублей, столько же –в 2017. Финансовая поддержка фонда продолжится и в последующие два года.

Возглавляет фонд Артур Очеретный, который, по данным СМИ, является супругом Людмилы Путиной.

Как выяснил "Дождь", фонду принадлежит особняк на Воздвиженке, так называемый дом Волконского. Организация сдает это помещение в аренду компании "Меридиан", которая принадлежит "Интерьерсервису". Этой компанией владеет Людмила Шкребнева (девичья фамилия бывшей жены президента России).