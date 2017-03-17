В Вашингтоне пройдет первая встреча Трампа и Меркель

В Вашингтоне сегодня пройдет встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Визит был перенесен со вторника на пятницу из-за плохой погоды.

Ранее они не встречались - только говорили по телефону в январе, вскоре после вступления Трампа в должность президента США.

Перед отлетом в США Меркель заявила, что готовится к встрече "с интересом" и испытывает радость от того, что она состоится. "Всегда лучше говорить друг с другом, чем друг о друге" - сказала канцлер.

Трамп подвергал критике решение Меркель открыть границы для беженцев летом 2015 года. Меркель, в свою очередь, критиковала введенный президентом США мораторий на въезд беженцев в США (который впоследствии был отменен судом).

Ожидается, что в центре переговоров будут вопросы экономики и торговли. Трамп ранее заявлял о необходимости повышения пошлин, в частности, на экспорт автомобилей из Германии в США. Меркель сопровождают руководители ведущих германских компаний.

Кроме того, лидеры обсудят вопросы внешней политики - в том числе, как ожидается, Россию и Украину. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, Трамп намерен попросить у Меркель совета о том, как вести дела с Владимиром Путиным.