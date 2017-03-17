Британская спецслужба отвергла обвинения в слежке за Трампом

Британский Центр правительственной связи (GCHQ) - спецслужба, отвечающая за кибербезопасность - категорически отвергла утверждения о том, что она могла следить за сотрудниками штаба Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в прошлом году.

Эти утверждения "абсурдны, смехотворны и не заслуживают внимания" - говорится в заявлении спецслужбы.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил в четверг на брифинге в Вашингтоне, что прежний президент США Барак Обама мог использовать британскую спецслужбу для слежки за Трампом и его сотрудниками. При этом он сослался на утверждения бывшего судьи Эндрю Наполитано в эфире телеканала Fox News.

Слова Спайсера прозвучали в контексте расследования утверждений, сделанных ранее президентом США в твиттере, относительно "прослушивания" штаб-квартиры его кампании, которое якобы осуществлялось по распоряжению Обамы. В Конгрессе США, получив соответствующие данные от спецслужб, заявили, что подтверждения этой информации пока нет. После этого Спайсер заявил, что прослушиванием могли заниматься не американские спецслужбы, а британский Центр правительственной связи - сославшись на Наполитано и "другие источники".