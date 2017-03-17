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Новости

Глава Налоговой службы Украины вышел из СИЗО под рекордный залог

Роман Насиров на выходе из СИЗО

Роман Насиров на выходе из СИЗО

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Отстраненный от должности и обвиняемый в коррупции глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вечером в четверг вышел из СИЗО в Киеве - после того, как за него был внесен рекордный залог.

7 марта суд в Киеве постановил взять Насирова под стражу на два месяца, в качестве альтернативы предложив внести залог в 100 миллионов гривен (порядка 250 миллионов рублей). Насиров заявлял, что у него нет таких денег. Однако требуемая сумма - рекордная в судебной истории Украины - была внесена его женой и другими родственниками.

Теперь Насиров отправился под домашний арест. Он заявил, что не признает обвинения и не намерен бежать из страны.

Роману Насирову инкриминируют "злоупотребление властью и служебным положением, которые повлекли тяжкие последствия". Утверждается, что он помогал уходить от налогам компаниям обвиняемого в коррупции бизнесмена, бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Важную роль в преследовании Насирова играет Национальное антикоррупционное бюро Украины - независимый орган, созданный после смены власти в 2014 году.

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