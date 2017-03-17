Прокуратура заявила о хищении средств, выделенных на трудоустройство инвалидов

Прокуратура Москвы заявила о хищении более миллиарда рублей, выделенных из городского бюджета на трудоустройство людей с инвалидностью.

По данным ведомства, деньги были похищены в 2011–2014 годах. В совершении преступления подозреваются руководители более 20 компаний, которым были выделены средства на создание рабочих мест для инвалидов. Возбуждены несколько уголовных дел по статье о "мошенничестве в особо крупном размере".

В Москве, по данным департамента труда и соцзащиты, проживают около 150 тысяч людей с инвалидностью, которые могут работать.