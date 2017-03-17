Израиль бомбил цели в Сирии и перехватил сирийскую ракету

Израиль отвергает сообщения сирийского агентства SANA о том, что сирийские войска ПВО сбили в пятницу израильский военный самолет и повредили еще один. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства обороны Израиля.

Израильские военные подтвердили, что ВВС страны утром в пятницу нанесли ряд ударов по целям в Сирии. После этого с сирийской территории был произведен запуск ракет в направлении Израиля. Одна из ракет, как утверждается, была перехвачена израильской противовоздушной обороной. Еще одна разорвалась на территории Иордании, неподалеку от границы с Сирией и Израилем. Пострадавших нет.

Сирийское командование утверждает, что израильские самолеты бомбили позиции правительственных войск под Пальмирой. Израильские военные не называют точных целей авиаударов. В прошлом их объектом, как правило, была ливанская шиитская группировка "Хезболлах", выступающая в роли союзника сирийского режима Башара Асада.