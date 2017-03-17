Amnesty: ситуация с правами человека в Крыму ухудшилась

В аннексированном Россией Крыму наблюдается "резкое ухудшение ситуации с правами человека". Такое утверждение содержится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, приуроченном к третьей годовщине аннексии.

В качестве одной из главных проблем правозащитники указывают отсутствие какого-либо эффективного международного механизма мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Создание такого механизма должно стать главным приоритетом международного сообщества, говорится в докладе.

Правозащитники утверждают, что преследование активистов Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму достигло за последний год "нового уровня". В докладе перечислены случаи уголовного и административного преследования крымско-татарских активистов, в том числе по так называемому делу 26 февраля, по делу "Хизб-ут-Тахрир" и в связи с публикациями в социальных сетях, которые российские власти считают "экстремистскими". Говорится также и о давлении на адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова.

Amnesty International призывает "использовать все возможности" для того, чтобы в ходе переговоров с Россией поднимать вопрос о доступе правозащитников в Крым и о соблюдении прав человека в Крыму.