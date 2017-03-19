Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Рожденные после СССР

Кто такой народ и зачем ему власть

Смотреть комментарии

Как менялась социальная несправедливости и куда пропала классовая идентичность

Как менялось качество социальной несправедливости и куда пропала классовая идентичность обсуждаем с социологом, членом РСД Олегом Журавлевым, культурологом Елизаветой Саволайнен, историком Александром Резником журналистом Антоном Красовским, студентами-политологами и участниками выставки "Народовластие".

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 19 марта в пять часов вечера.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG