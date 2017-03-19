Кто такой народ и зачем ему власть

Как менялось качество социальной несправедливости и куда пропала классовая идентичность обсуждаем с социологом, членом РСД Олегом Журавлевым, культурологом Елизаветой Саволайнен, историком Александром Резником журналистом Антоном Красовским, студентами-политологами и участниками выставки "Народовластие".

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 19 марта в пять часов вечера.