Кто такой народ и зачем ему власть

Как менялась социальная несправедливости и куда пропала классовая идентичность
Как менялось качество социальной несправедливости и куда пропала классовая идентичность обсуждаем с социологом, членом РСД Олегом Журавлевым, культурологом Елизаветой Саволайнен, историком Александром Резником журналистом Антоном Красовским, студентами-политологами и участниками выставки "Народовластие".
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 19 марта в пять часов вечера.
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