Тиллерсон: терпение США по отношению к КНДР кончилось

Соединенные Штаты рассматривают возможность военного удара по целям в КНДР - в случае, если северокорейский режим не свернет свою ракетно-ядерную программу.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу во время визита в Южную Корею. По словам Тиллерсона, у Вашингтона кончилось "стратегическое терпение" по отношению к Пхеньяну, и администрация Трампа сейчас рассматривает целый ряд мер экономического, дипломатического и, при необходимости, военного характера в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР.

Тиллерсон заявил, что военное решение может потребоваться, если северокорейские ракеты начнут реально угрожать союзникам США в регионе - в первую очередь Японии и Южной Корее. Он также высказался за развертывание в Южной Корее американской системы ПРО - против чего выступает Китай.

Ранее Рекс Тиллерсон посетил Японию. После поездки в Германию в феврале это второе зарубежное турне нового госсекретаря США после вступления в должность.