Екатеринбург: митинг против Медведева нарушает Конституцию

Администрация Свердловской области не согласовала митинг оппозиционного политика Алексея Навального за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом написал Навальный в своем блоге.

В ответе администрации на заявление о проведении митинга "против коррупции, за права человека" говорится, что заявленная цель "может быть расценена как направленная на насильственное изменение конституционного строя" России.

ФБК 2 марта опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют доверенные лица главы правительства.

Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников 26 марта провести протестные акции по всей России. Заявки на проведение акций были поданы в 60 городах. Из них шесть уже согласованы властями.

