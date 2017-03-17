Жеребьевка еврокубковых четвертьфиналов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала футбольных еврокубков. Ее результаты сообщает официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют:
"Атлетико" – "Лестер"
"Боруссия" (Д) – "Монако"
"Бавария" – "Реал"
"Ювентус" – "Барселона"
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют:
"Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед"
"Сельта" – "Генк"
"Аякс" – "Шальке-04"
Лион" – "Бешикташ"
Четвертьфинальные матчи пройдут 11-13 и 17-19 апреля.
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