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Новости - спорт

Жеребьевка еврокубковых четвертьфиналов

Spain -- Atletico Madrid's Arda Turan (L) vies with Celta's defender Hugo Mallo (R) during the Spanish League football match Atletico de Madrid vs Celta de Vigo at Vicente Calderon stadium in Madrid, 21Dec2012

Spain -- Atletico Madrid's Arda Turan (L) vies with Celta's defender Hugo Mallo (R) during the Spanish League football match Atletico de Madrid vs Celta de Vigo at Vicente Calderon stadium in Madrid, 21Dec2012

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала футбольных еврокубков. Ее результаты сообщает официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют:

"Атлетико" – "Лестер"

"Боруссия" (Д) – "Монако"

"Бавария" – "Реал"

"Ювентус" – "Барселона"

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют:

"Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед"

"Сельта" – "Генк"

"Аякс" – "Шальке-04"

Лион" – "Бешикташ"

Четвертьфинальные матчи пройдут 11-13 и 17-19 апреля.

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