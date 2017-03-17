В Петербурге студенты протестуют против увольнения ректора

В Петербурге более ста студентов Государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица (бывшее училище имени Мухиной) вышли на стихийную акцию протеста против увольнения ректора Василия Кичеджи. Об этом сообщает "Фонтанка".

Студенты опасаются, что назначение исполняющим обязанности ректора Анны Кислицыной приведет к объединению академии с Университетом технологии и дизайна, где она работает.

Трудовой контракт с Кичеджи был расторгнут накануне. По его словам, в Минобрнауки якобы обратился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который будто бы возмущен активностью ректора в ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви. В администрации губернатора заявляют, что Полтавченко не имеет отношения к увольнению.

Василий Кичеджи, который возглавляет координационный совет сторонников "Единой России" в Петербурге, был одним из инициаторов письма от имени ректоров вузов с просьбой о скорейшей передаче собора РПЦ. После публикации обращения руководители ряда высших учебных заведений Петербурга заявили, что не подписывали письмо.

С 2011 по 2014 годы Кичеджи был вице-губернатором Петербурга. По неофициальным данным, он был вынужден уйти с этого поста из-за конфликта с Полтавченко.