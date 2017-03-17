Полиция пыталась сорвать открытие штаба Навального в Томске

На открытии штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Томске полиция потребовала, чтобы посетители покинули здание из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем твиттере. По ее словам, встреча с избирателями будет продолжена на улице.
В ночь на пятницу неизвестные залили монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника предвыборного штаба Навального – Алены Хлестуновой и Ксении Фадеевой. Они обнаружили, что их машины также повреждены.
Это уже восьмой региональный предвыборный штаб Алексея Навального, который в декабре объявил о намерении выдвинуться в президенты в 2018 году. Ранее монтажной пеной были залиты двери штаба Навального в Нижнем Новгороде. В Уфе Навального, который приехал на открытие своего штаба, встретили люди с табличками с надписью "Агент США" и изображением оппозиционера на фоне американского флага.
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