Петербург: депутаты просят проверить чиновников из-за передачи Исаакия

Группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить действия чиновников по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви до соответствующего решения министерства культуры России.

Также депутаты просят проверить действия чиновников по разработке планов вывоза библиотечных фондов из Российской национальной библиотеки в Петербурге. Авторы обращения отмечают, что власти Петербурга готовят передачу Исаакия РПЦ и содействуют объединению Российской государственной и Российской национальной библиотек, в то время как Минкультуры еще не принимало решений по этим вопросам.

В январе 2017 года глава Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви. Это решение привело к массовым протестам в городе. В середине марта суд отклонил несколько исков петербуржцев, оспаривающих законность распоряжения губернатора.

18 марта на Марсовом поле пройдет митинг под лозунгом "в защиту города". Главные темы акции - протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ, ситуация с Российской национальной библиотекой и застройка в районе Пулковской обсерватории.