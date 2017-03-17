В Йемене огнем с вертолета убиты более 30 беженцев

Ведомство ООН по делам беженцев выясняет обстоятельства инцидента в Баб-эль-Мандебском проливе в ночь на пятницу, при котором погибли более 30 сомалийских беженцев.

Как утверждают йеменские повстанцы-хуситы, вертолет Apache открыл огонь по судну, на котором беженцы направлялись из Йемена в Судан. В результате погиб, по последним данным, 31 человек, еще несколько десятков были спасены, среди них есть раненые.

Многие беженцы из Сомали, ранее прибывшие в Йемен, сейчас стремятся покинуть эту страну из-за продолжающейся там гражданской войны.

Неясно, кому принадлежал вертолет и почему он открыл огонь по судну с беженцами. Вертолеты Apache находятся на вооружении, в частности, армии Саудовской Аравии, которая поддерживает правительственные войска Йемена в борьбе с хуситами – шиитскими военизированными формированиями, контролирующими столицу Йемена Сану и часть побережья.