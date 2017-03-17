Адвоката Полозова снова вызвали в Следственный комитет в Крыму

В аннексированном Россией Крыму следователи вызвали адвоката Николая Полозова. Об этом он сообщил в своем твиттере.

В начале марта Следственный комитет России вызвал Полозова для дачи объяснений в рамках проверки по уголовному делу против него. В январе Полозов отказался разговаривать со следователем по делу Ильми Умерова, после чего против него начали проверку по статье об отказе от дачи показаний. В начале марта Полозова вызвали на допрос по этому делу.

Ильми Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. На него завели уголовное дело из-за сказанных им в телеэфире слов: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса".