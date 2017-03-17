В Ингушетии арестован полицейский, обвиняемый в избиении задержанной

Суд отправил под домашний арест на два месяца начальника Сунженского отдела полиции Магомеда Бекова в Ингушетии. Он обвиняется в избиении задержанной.

Как сообщает правозащитная организация "Зона права", ранее Беков не пришел на заседание суда по избранию меры пресечения, после этого адвокат Андрей Сабинин попросил Следственный комитет объявить его в розыск и отстранить от должности. В этот же день его отстранили.

По данным следствия, в июле 2016 года сотрудники МДВ Ингушетии несколько часов избивали женщину и ее супруга, требуя от них признаться в совершении преступления. Потерпевшая рассказала, что Беков лично избивал и душил ее, после чего ее отвезли в неизвестное место и пытали электрическим током. Муж потерпевшей скончался в здании Центра "Э".

Бекова и двух его подчиненных обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Все трое находятся под арестом.

