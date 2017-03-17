В Белоруссии был вынесен первый в 2017 году смертный приговор

В Белоруссии в пятницу был вынесен первый в этом году смертный приговор. Гомельский областной суд признал 32-летнего местного жителя виновным в убийстве двух человек. Обвиняемый приговорен к расстрелу.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где закон позволяет применение смертной казни. По информации правозащитников, за последние два десятилетия в республике были казнены более 400 человек, из них четыре – в прошлом году. Лишь один из приговоренных к смертной казни за это время помилован президентом Александром Лукашенко.

В 1996 году в Белоруссии прошел референдум, на котором большинство граждан высказались за сохранение исключительной меры наказания. ООН, Совет Европы, ОБСЕ, белорусские и международные правозащитные организации неоднократно критиковали Минск за применение смертной казни.