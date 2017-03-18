"Я боролся за правду. Вот и всё"

В июне прошлого года инспектор ГИБДД Нижневартовска Андрей Ласкин на своей странице в социальной сети "Одноклассники" опубликовал видеоролики задержания пьяных водителей – сотрудника отдела правового обеспечения УМВД по Нижневартовску Артура Шарапова и врача, допускающего пилотов к полетам, Сергея Бухарова.

На видеозаписи Шарапов дышит в алкотестер и тот показывает цифры, в несколько раз больше допустимой погрешности. Бухаров пытается "договориться" с инспектором, потом выходит из машины и с трудом передвигает ноги. Бухарова и Шарапова не лишили водительских прав. Ласкин утверждает, что его вышестоящее руководство уничтожило доказательства вины этих людей. В июле 2016 года Ласкина уволили с формулировкой "за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел". Таким поступком руководство нижневартовского ГИБДД сочло "разглашение информации служебного характера без согласования с руководством". По версии УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Ласкин копировал служебные материалы и хранил их у себя с неясной целью. Нижневартовский городской суд в сентябре восстановил Андрея Ласкина в должности. Решение городского суда пытались оспорить и УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, и прокуратура, и ГИБДД Нижневартовска.

Его уволили с формулировкой "за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел"

Недавно Ханты-Мансийский окружной суд подтвердил решение первой инстанции. Ласкин через две недели вернется на работу. После того как Ласкин выиграл суд, руководитель ГИБДД Нижневартовска Геннадий Котляров написал заявление об увольнении по собственному желанию. В интервью Радио Свобода Андрей Ласкин сказал, что намерен дальше бороться с коррупцией в системе МВД.

– Против вас выступили несколько силовых структур сразу. Как вы думаете, почему вам удалось выиграть суд?

–​ Я боролся за правду, вот и все. Представители МВД на суде говорили, что я нанес ущерб их чести и достоинству, подорвал репутацию и уменьшил влияние. Я отвечал, что репутацию их подорвали они сами своими поступками. Тогда мои оппоненты сказали, что с МВД так нельзя. А как с ними можно? Я, прежде чем выложить ролик в интернет, писал служебки своему непосредственному руководителю. Когда понял, что мое начальство не собирается ничего предпринимать, начал отправлять бумаги в Генеральную прокуратуру и президенту России. Отписки спускали вниз, к моим же начальникам. Они копили эти ответы, чтобы впоследствии уволить меня. Вот и вся реакция власти на мою информацию о коррупции. Одновременно по телевизору красивыми словами нас призывали к борьбе с коррупцией. К кому мне еще надо было обращаться? К господу богу? Но я не знаю его адреса.

По телевизору красивыми словами нас призывали к борьбе с коррупцией

​– Что дальше? Вы думаете, вам дадут работать в системе МВД?

– Они мне потрепали немало нервов. Я много потратил времени и денег. Мне пришлось долго искать хорошего адвоката, чтобы не из бывших сотрудников полиции или прокуратуры. Конечно, я рад, что отстоял свою правоту и не дал себя уволить по отрицательным мотивам. Я не испугался, что система может уничтожить меня, и пошел вперед. Но после победы в суде я очень сомневался, а надо ли мне возвращаться на прежнее место.

У меня есть возможность выйти на пенсию и работать на себя, но пока я все-таки решил остаться в ГИБДД. Тем более что бывший начальник уволился и заместители его тоже. Хотя некоторые "выкормыши" его еще не местах и они будут не рады моему возвращению.

– Думаете, увольнение Котлярова связано с вашей победой в суде?

Простому полицейскому все равно при каком царьке служить

– Официально он уволился по собственному желанию, перешел на другую должность. Но мой адвокат уверен, что убрали его из-за моей истории. Радости по этому поводу я никакой не чувствую. Был один царек, а вокруг него свои люди, которым живется очень хорошо. Будет теперь другой. А простому полицейскому все равно при каком царьке служить. Я намерен, как и раньше, честно выполнять свои обязанности. Я понятия не имею, как у меня сложится с новым начальством. Но надеюсь, что они не будут так нагло игнорировать информацию о коррупции, как прежний начальник. Может, теперь бояться немного будут.

– Вам угрожали во время судебного процесса?

– Прямых угроз не было. На работе постоянно следили за мной, чуть ли не по пятам ходили. Но они не смогли ни за что зацепиться. Прокуратура имуществом моим интересовалась. Машина девятилетняя Lada Priora. Купил ее после второй командировки в Чечню. Двухкомнатная квартира в ипотеку. И зарплата чуть больше 64 тысяч рублей на руки. Работающая жена и двое детей. Все мое богатство.

–То есть вы хотите сказать, что работаете больше десяти лет в ГИБДД и никогда не брали взятки?

– В нашем отделении в Нижневартовске никто не берет. Прокуратура ничего на меня не нашла, потому что я работал по принципу: попался – оформляй. И планирую строго придерживаться этого правила дальше.

– Как коллеги отреагировали на ваш поступок? Поддерживали или сторонились?

– В кулуарах многие рядовые полицейские были за меня. Но никто из моих коллег и друзей не верил, что суд встанет на мою сторону. Потом увидели, что я уперся, а система прогибается, и стали более активно меня поддерживать. Двое коллег даже пришли в суд, чтобы свидетельствовать в мою защиту. Но большинство, конечно, сочувствовало издалека. Но я не обижаюсь, со всем бывшими коллегами общаюсь. Сейчас часто консультирую полицейских по вопросам защиты трудовых прав. Сотрудники МВД звонят со всей страны. Например, недавно разговаривал с коллегой из другого города. Его уволили по статье, после того как он пошел против коррупции в своем отделении. Ситуация очень похожая на мою. Так вот, совсем недавно он выиграл суд. И судья упоминал, когда выносил решение, мое дело. Моя победа в суде создала прецедент. Теперь, как мне кажется, честные сотрудники МВД должны с большей уверенностью противостоять беззаконию со стороны собственного руководства.

– Может, вам создать общественную организацию?

– Я не уверен, что я смогу один это сделать. Пока я помогаю советами сотрудникам МВД, с которыми поступили несправедливо. Это занимает много времени, потому что в нашей системе рядового полицейского могут уволить в два счета, если он, например, недостаточно широко улыбнулся начальнику.

– Как вы с таким отношением к жизни и принципами попали в ГИБДД?

– В 90-е работал в школе учителем физкультуры и ОБЖ. Думал тогда, что школа – худшее место, где можно работать. Я не хочу никого обидеть, это лишь мое мнение. Когда перешел в ГАИ, понял, что бывают работы и похуже. Но выбор уже сделан. Теперь надо работать, как можно лучше на своем месте.

– Шарапов, Бухаров и сотрудники ГИБДД, которые их прикрывали, понесли какое-то наказание?

– СК возбудил уголовное дело в отношении "неустановленных лиц" по статье "Халатность". Уже десять месяцев тянут. Простого человека давно бы уже за это время посадили.

В УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу отказались давать комментарии Радио Свобода.

Победу инспектора ГИБДД прокомментировал адвокат Ласкина Андрей Плотников:

– Мы выиграли в суде по нескольким причинам. Во-первых, Ласкина уволили с нарушениями. Мы оспорили результаты служебной проверки. Выяснилось, что ее провели не в полном объеме и не должным образом. Кроме того, в процессе увольнения Ласкина были сделаны процессуальные нарушения. Я понял, что сотрудники отдела кадров, которые увольняли Ласкина, совсем не разбираются в Трудовом кодексе. А Андрей, напротив, хорошо знает закон и всегда честно выполнял свои обязанности. Сейчас мы готовимся к другому суду. Шарапов подал иск к Ласкину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал Ласкина заплатить Шарапову небольшую сумму. Мы будем оспаривать это решение во всех инстанциях, вплоть до ЕСПЧ. Я с большим интересом занимаюсь делом Ласкина, Мне кажется, победа Ласкина очень важна для общества. Недавно ко мне на консультацию пришла клиентка, молодая женщина, которая работает в одной государственной структуре. Она отказалась участвовать в коррупционной схеме, и ее за это уволили. Она сомневалась, стоит ли начинать судебное разбирательство, но, услышав, о победе Ласкина, приняла решение бороться за свои права.

– Недавно к нам обратился сотрудник ГИБДД из Лобни. Он был свидетелем ДТП. Водитель сбил коляску, в которой находился ребенок. Ребенок выпал из коляски и сильно ударился. Инспектор ДПС оформил все как положено. Но водитель не понес никакого наказания. Видимо, сумел договориться, – рассказывает юрист "Московского профсоюза полиции" Игорь Гришаков. – Инспектор ДПС возмутился и попросил наш профсоюз помочь наказать водителя. Мы написали заявление в СК и опубликовали небольшую заметку об этом деле на нашем сайте. Потом ее в интересах "честного гаишника" из Лобни пришлось убрать. После этого руководство ГИБДД Лобни стало с инспектором бороться. Его уволили. Потом суд восстановил инспектора на работе. Затем "честного гаишника" снова уволили. Чаще всего дела, подобные делу Ласкина, заканчиваются увольнениями, потому что есть закон, запрещающий государственным служащим делать "публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении государственных органов, должностных лиц". И любого полицейского, публично заявившего о коррупции, можно уволить за нарушение этого закона. Давно пора определить в законе, что полицейский не просто может, а обязан сообщать публично о нарушениях в системе МВД.