Зюганов: КПРФ не будет участвовать в митинге в честь Крыма

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет принимать участия в митинге-концерте в честь присоединения Крыма к России в Москве. По его словам, власть плохо поддерживает граждан России во всех субъектах страны.

В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией после так называемого референдума о статусе полуострова, согласно официальным результатам которого, за присоединение к Российской федерации проголосовали более 95-ти процентов местных жителей. Украина признала Крым "временно оккупированной территорией".

Каждый третий россиянин рискует оказаться за чертой бедности, утверждается в докладе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, который был опубликован в докладе. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2016 года реальные доходы жителей России снизились в годовом выражении почти на шесть процентов.