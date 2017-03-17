Зюганов: КПРФ не будет участвовать в митинге в честь Крыма

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет принимать участия в митинге-концерте в честь присоединения Крыма к России в Москве. По его словам, власть плохо поддерживает граждан России во всех субъектах страны.
В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией после так называемого референдума о статусе полуострова, согласно официальным результатам которого, за присоединение к Российской федерации проголосовали более 95-ти процентов местных жителей. Украина признала Крым "временно оккупированной территорией".
Каждый третий россиянин рискует оказаться за чертой бедности, утверждается в докладе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, который был опубликован в докладе. По данным Росстата, за январь-ноябрь 2016 года реальные доходы жителей России снизились в годовом выражении почти на шесть процентов.
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