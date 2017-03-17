В Белом доме началась встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель

В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Изначально визит Меркель был запланирован на 14 марта, но его перенесли из-за погодных условий.

Это первая встреча главы правительства ФРГ с Трампом – до этого они только говорили по телефону. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы экономики и торговли. Трамп ранее заявлял о необходимости повысить пошлины на экспорт германских автомобилей. Политики также поднимут вопросы внешней политики, среди которых Россия, Украина и будущее Североатлантического союза.

После вступления в должность Трамп неоднократно критиковал Меркель за решение открыть границы для беженцев в 2015 году. В свою очередь глава германского правительства осудила введенный Трампом мораторий на въезд беженцев в США, который позднее был отменен судом.