Небезопасное искусство. Эфир в 18.05

Современное искусство как способ изучения действительности. Социальная, политическая, просветительская, экологическая миссии современного искусства. Юмористическая и развлекательная сторона выставки в Музее современного искусства “Гараж”. Как способ жизни калининградских художников связан с восточно-прусским ландшафтом и контекстом исторического насилия? Как развивается современное искусство на Северном Кавказе на фоне консервативных общественных тенденций? Художники-политэмигранты и жертвы политических режимов в фильме арт-группы “Что делать?”.

Кураторы Триеннале российского современного искусства в Музее “Гараж” Снежана Крастева, Александра Обухова, Екатерина Иноземцева; художники Владимир Селезнев, Екатеринбург; Анна Кабисова и Евгений Иванов, Владикавказ-Москва; Заурбек Цугаев, Грозный; Александр Матвеев и Александра Артамонова, Калининград; директор Калининградского центра современного искусства Елена Цветаева.

Видеотрансляция в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова