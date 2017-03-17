Федерика Могерини призвала Россию освободить Сенцова и Кольченко

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала российские власти немедленно освободить режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, осужденных по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. По её словам, этих граждан Украины задержали и приговорили к длительным срокам в тюрьме в нарушение международного права.

Могерини подчеркнула, что Европейский союз не признает аннексию Крыма и подконтрольную России администрацию полуострова. Она также отметила ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Крыму, в частности притеснения крымских татар.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после так называемого референдума о статусе полуострова, согласно результатам которого за присоединение к России проголосовали более 95 процентов местных жителей. Аннексию осудили большинство стран мира, включая США и Евросоюз. Украина признала Крым "временно оккупированной территорией".

В августе 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы. Александр Кольченко получил 10 лет. Украинцев признали виновными в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия".