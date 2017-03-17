Что привело корабли НАТО в Одессу?

Четыре корабля военно-морской противоминной группы НАТО прибыли 17 марта в Одесский морской порт. Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Состоялась встреча командования ВМС ВС Украины с командирами кораблей соединения Постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2).

Делегации возглавляли первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов и командир соединения капитан 2 ранга Александр Урбанович", - отметили военные моряки.

Программа визита предусматривает проведение занятий по вопросам борьбы за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС ВС Украины, проведение спортивных соревнований между военнослужащими SNMCMG2 и военнослужащими ВМС ВС Украины. Для экипажей кораблей соединения также предусмотрена культурная программа, обзорная экскурсия по городу.

НАТО усиливает группировку в Черном море, утвеждают российские СМИ. Накануне из Франции в болгарский порт Варна отправился фрегат-невидимка "Лафайет" F710. Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель.

Переговоры о передаче Военно-морским силам Украины двух использованных американских кораблей находятся «на финальной стадии».

«Вопрос может решиться в ближайшее время», – заявил заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины, капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

По его словам, речь идет о двух патрульных катера ВМС США, которые предназначены для охраны портов, баз, патрулирования морского побережья и тому подобное.

После аннексии Крыма лишь 10 из 61 единицы военно-морской техники, которая ранее базировалась в Крыму, остаются под руководством ВМС Украины, среди них – фрегат «Гетман Сагайдачный».

О военно-морской активности в Черном море - журналист Михаил Гохман, политолог Андрей Коробков, военный эксперт Игорь Романенко.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.