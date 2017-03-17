Власти Пскова отказались согласовать антикоррупционный митинг

Администрация Псковской области отказала в проведении антикоррупционного митинга в Пскове, который был запланирован на 26 марта. В ответе, присланном на имя одного из заявителей Павла Чернова, говорится, что на площади Ленина 26 марта в это время запланировано другое мероприятие. Кто успел подать заявку раньше инициативной группы, в официальном письме за подписью заместителя губернатора региона не сказано.

По словам Чернова, в случае если в выбранном заявителем месте будет проходить иное мероприятие, заявителю по закону должно быть предложено несколько альтернативных мест. Псковские власти отказались жто сделать, всвязи с чем организатор митинга намерен обратиться в суд.

Митинг "В поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России" запланирован в Пскове в рамках общероссийской публичной кампании, к проведению которой призвал оппозиционный политик Алексей Навальный 14 марта. Основанием для протеста стало расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное дорогостоящей недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. В Пскове организаторами митинга выступили частные лица.