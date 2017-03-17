Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Трамп о "прослушке" Меркель ЦРУ: у нас есть что-то общее

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что "крайне редко" жалеет о написанных им словах в Твиттере и в очередной раз обвинил бывшего президента Барака Обаму в прослушивании его телефонов во время предвыборной кампании.

На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп отметил, что у него с главой правительства ФРГ "есть что-то общее", имея в виду, что её тоже прослушивала администрация Обамы.

На просьбу прокомментировать то, что он обвинил британскую разведку в прослушивании Трамп Тауэр, президент ответил, что он просто процитировал юриста, сказавшего это в эфире телеканала Fox News.

В 2013 году немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором утверждалось, что разведывательные службы США прослушивали мобильный телефон Меркель и ряда других европейских политиков.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG