У сотрудника спецслужб США украли ноутбук с секретной информацией

В Нью-Йорке у агента Cекретной службы украли ноутбук, на жёстком диске которого хранилась информация о поэтажной планировке "Трамп Тауэра" и материалы по делу о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом говорится на сайте ведомства.

Секретная служба опубликовала обращение с просьбой о помощи в поиске похищенного ноутбука. Информация, хранившаяся на устройстве, важна с точки зрения национальной безопасности, отмечается в заявлении. При этом, по данным агентства Reuters, сотрудникам запрещено хранить засекреченную информацию на своих ноутбуках.

Секретная служба США ответственна за охрану американского президента и членов его семьи. Кроме прочего, ведомство расследует финансовые преступления.